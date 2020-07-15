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22:04   15 Июля 2020
Политика

Осташко объяснил провал протестных акций в Москве и Петербурге

Осташко объяснил провал протестных акций в Москве и Петербурге

Попытки либеральной общественности организовать протестные акции в Москве и Санкт-Петербурге не получили поддержки со стороны граждан. Об этом заявил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Противники внесения поправок в Конституцию пытались организовать протестные митинги в Москве и Петербурге, однако граждане не поддержали их. Исполнительный директор признанной в РФ нежелательной "Открытой России" и руководитель кампании "Нет!" Андрей Пивоваров объявлял о намерении провести акцию в Москве 15 июля, однако столичные власти не одобрили это мероприятие.

Организаторы незаконной акции рассчитывали собрать 10 тысяч человек, но эти планы обернулись провалом. В Москве на акцию вышло намного меньше людей, как и в Северной столице. Большинство из присутствовавших на акциях были журналистами.

Осташко указал, что акция либеральной общественности не нашла поддержки. Россияне не разделяют позицию оппозиционных кругов и тот повод, по которому проводилось несанкционированное мероприятие. Главред PolitRussia заявил об этом в комментарии Федеральному агентству новостей.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #оппозиция #петербург #осташко

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