Джабаров: организаторы акций против поправок к Конституции пошли против мнения россиян

Организаторы акций против поправок к Конституции Российской Федерации в Москве и Петербурге не добились успеха, зато с блеском себя же дискредитировали. Несмотря на активную агитацию, горожане не проявили никакого интереса к мероприятиям.

Мероприятие на Малой Садовой в Петербурге собрало не более нескольких десятков человек, большинство из которых — журналисты. Акцию организовали активисты признанного нежелательным в РФ движения "Открытая Россия" и "Объединенные демократы". В Москве на Пушкинскую площадь стараниями той же "Открытой России" и представителей кампании "Нет!" пришли пара сотен человек.

Как отметил в беседе с журналистами iReactor член Совета Федерации Владимир Джабаров, организаторы акций против поправок себя дискредитировали тем, что пошли против мнения россиян, проголосовавших за внесение поправок в Конституцию РФ.

"Голосование четко показало, что люди поддержали поправки. Что выходить? Для чего? Чтобы растормошить ситуацию? Зачем? Народ свою точку зрения высказал", — отметил Джабаров.

Акции против поправок имеют одну цель — расшатать ситуацию в стране, считает сенатор. Однако граждане понимают несостоятельность требований, выдвигаемых либералами. Поэтому и не проявляют интереса к подобным мероприятиям.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ прошло в РФ в период с 25 июня по 1 июля. Согласно итогам голосования, 77,9% российских граждан поддержали внесение изменений в Основной закон РФ. Явка, по данным ЦИК, составила 67,97%.