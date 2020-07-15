СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

Известному литературоведу Давиду Самойлову сегодня могло исполниться 90 лет. СМИ опубликовали отрывок из его диалога с публицистом Вадимом Кожиновым.

Дискуссия свежа и актуальна, несмотря на ее почти полувековую историю, отмечают журналисты издания "Литературная газета". Еще тогда Самойлов остро чувствовал предстоящий поворот советской и российской поэзии. Он также определил роль искусствоведа в поэзии.

"Надо помогать читателю разобраться в поэзии – тем более в том массовом потоке стихов, который обрушился ему на голову", — отметил Самойлов.

Полный текст диалога Вадима Кожинова с Давидом Самойловым приводится на сайте издания "Литературная газета".