Созданные в России для лечения онкологических заболеваний приборы по качеству сопоставимы с западными аналогами, рассказал глава радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион.

Победить рак в РФ сейчас можно с помощью оборудования, созданного российскими специалистами. Среди них числятся линейные ускорители, высокое качество которых похвалил врач-онколог и кандидат медицинских наук Дмитрий Бенцион в беседе с "Царьградом".

Компания "Фабрика радиотерапевтической техники" — единственная организация в России, которая создает линейные ускорители. С их помощью проводится лучевая терапия в ходе борьбы с онкологическими заболеваниями. Как уточнил представитель предприятия, качество оборудования рекомендовано Минздравом и полностью соответствует требованиям импортозамещения.