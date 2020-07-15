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 Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака
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21:00   15 Июля 2020
Общество

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Созданные в России для лечения онкологических заболеваний приборы по качеству сопоставимы с западными аналогами, рассказал глава радиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Дмитрий Бенцион.

Победить рак в РФ сейчас можно с помощью оборудования, созданного российскими специалистами. Среди них числятся линейные ускорители, высокое качество которых похвалил врач-онколог и кандидат медицинских наук Дмитрий Бенцион в беседе с "Царьградом".

Компания "Фабрика радиотерапевтической техники" — единственная организация в России, которая создает линейные ускорители. С их помощью проводится лучевая терапия в ходе борьбы с онкологическими заболеваниями. Как уточнил представитель предприятия, качество оборудования рекомендовано Минздравом и полностью соответствует требованиям импортозамещения.

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Автор: Илья Романович
#медицина #минздрав #онкология

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