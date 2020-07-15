Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

 Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака
Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

 Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА

Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

 Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака
Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

 Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА

Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
20:51   15 Июля 2020
Политика

Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Члены молодежного союза "Дашнакцутюн", вышедшие на протест против заявления МИД Украины по ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, облили здание украинского посольства в Ереване. Об этом сообщают СМИ.

В заявлении украинского МИД указывается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основании соблюдения территориальной целостности Азербайджана.

Представитель союза Гор Саркисян указал, что украинская сторона выступила с односторонним заявлением, которое направлено на обострение конфликта в регионе. После этого заявления в сторону здания посольства полетели чашки с борщом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #посольство #протест #ереван

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...