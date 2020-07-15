Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Члены молодежного союза "Дашнакцутюн", вышедшие на протест против заявления МИД Украины по ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, облили здание украинского посольства в Ереване. Об этом сообщают СМИ.

В заявлении украинского МИД указывается, что Киев выступает за политическое урегулирование ситуации на основании соблюдения территориальной целостности Азербайджана.

Представитель союза Гор Саркисян указал, что украинская сторона выступила с односторонним заявлением, которое направлено на обострение конфликта в регионе. После этого заявления в сторону здания посольства полетели чашки с борщом.