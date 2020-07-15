Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА

Египетские комплексы ПВО будут надежным прикрытием для ЛНА. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Политолог считает, что Египет является мощной поддержкой для Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, он способен оказать помощь при отражении воздушных ударов противовоздушной обороной "Бук" и С-300.

Накануне ЛНА сообщила, что нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии готовит нападение на город Сирт и муниципалитет аль-Джуфру.

Александр Перенджиев рассказал, что провокации со стороны террористов уже происходили в Египте. Каир понимает, что лучше изначально ликвидировать тех, кто проявляет агрессию, и помочь Хафтару, чем в итоге в дальнейшем одному сражаться с ПНС. Теперь военные базы законно смогут располагаться на ливийской территории. Об этом сообщает издание Nation News.

Египет знает, как можно противодействовать террористической деятельности ПНС, и очевидным является тот факт, что провокации против Каира так называемое ПНС Ливии начнет устраивать при первой подходящей возможности, заключил политолог.