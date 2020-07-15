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20:43   15 Июля 2020
Экономика

Выплаты покупателям за просрочку привлекут внимание к проблеме некачественных продуктов

Выплаты покупателям за просрочку привлекут внимание к проблеме некачественных продуктов

Проблема просроченных продуктов на прилавках российских магазинов может исчезнуть навсегда, если каждый покупатель будет сообщать о некачественных товарах. Об этом рассказала координатор проекта "Хрюши против" Светлана Васильева.

Депутат Госдумы РФ Василий Власов ранее предложил разработать механизм, при котором покупателям бы платили половину штрафа, оплаченного магазином за продажу продуктов с истекшим сроком годности, если они сами сообщили о факте реализации просроченных товаров.

Как рассказала Васильева телеканалу "360", такие нововведения смогут побудить людей к активному контролю над недобросовестными продавцами и проявлению гражданской позиции. Если законопроект получит одобрение Госдумы, то проект "Хрюши против" поддержит его, добавила активистка.

Некоммерческая организация "Хрюши против" была создана в 2010 году активистами молодежного движения "Наши". Проект борется с недоброкачественным обслуживанием в магазинах, продажей просроченных продуктов, хамством персонала и обманом потребителей.

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Автор: Василий Пименов
#торговля #продовольствие #продукты питания #просрочка

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