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20:36   15 Июля 2020
Общество

Эксперт рассказал, могут ли перепады температуры стать причиной бессонницы

Эксперт рассказал, могут ли перепады температуры стать причиной бессонницы

Резкая смена температур может негативно отразиться на режиме сна и даже привести к бессоннице. Об этом заявил руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Он отметил, что оптимальной температурой для сна является от +16 до +21 градуса, однако некоторые люди могут быть чувствительными к определенным показателям. Кому-то будет лучше спать в жару, а кому-то в прохладе, передает телеканал "360".

По словам эксперта, бессонница действительно может возникнуть из-за нарушения процесса терморегуляции. Особенно это ощутимо во время фазы быстрого сна.

Помимо температуры специалист выделил также свет и влажность. Они влияют на то, насколько хорошим будет отдых для организма.

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Автор: Ирина Большунова
#здоровье #температура #сон #бессонница

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