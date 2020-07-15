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 Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

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Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

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20:35   15 Июля 2020
Политика

Противники поправок в Конституцию РФ в Петербурге пришли на сбор подписей со спиртным

Противники поправок в Конституцию РФ в Петербурге пришли на сбор подписей со спиртным

Противники поправок в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге пришли на сбор подписей со спиртными напитками и уже навеселе. Активисты забыли о правилах соблюдения социальной дистанции, а в руках держали спиртное, спрятанное в пакетиках.

Сбор подписей проходил на пересечении Малой Садовой улицы и Невского проспекта. Большинство из участников не надели защитные маски, а в очереди к бланкам никто не соблюдал дистанцию, передают "Невские новости". Отмечается, что журналистов намного больше, чем самих противников поправок. На мероприятии присутствовало в общей сложности не более 60 человек, сообщает СМИ. Организаторами акции выступали "Открытая Россия" и "Объединенные демократы".

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Автор: Илья Романович
#россия #петербург #сбор подписей

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