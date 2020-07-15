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20:31   15 Июля 2020
Общество

Американские ученые спрогнозировали сокращение населения Земли к 2100 году

Американские ученые спрогнозировали сокращение населения Земли к 2100 году

Пик роста населения Земли произойдет в 2064 году, достигнув 9,7 млрд человек. При этом к 2100 году количество жителей планеты снизится до 8,8 млрд человек. Соответствующие выводы сделала международная группа ученых.

Снижение рождаемости наступит в результате улучшения доступа к средствам контрацепции, а также образования у женщин. Первыми в очереди на увеличение численности населения оказались Нигерия, Китай, США, Пакистан и Индия. Ученые прогнозируют, что коэффициент рождаемости в итоге достигнет низкого уровня — 2,1 родов на одну женщину.

К 2100 году население сократится практически в половину в таких странах, как Япония, Таиланд, Италия и Испания. В Китае при этом количество жителей уменьшится на 48%. Согласно новому исследованию, огромные сдвиги произойдут в возрастной структуре. Например, в конце XXI века будет насчитываться около 2,37 млрд человек старше 65 лет. В возрасте до 20 лет будет только 1,7 млрд жителей Земли, пишет Lancet.

Семьи с детьми в период пандемии получили серьезную господдержку, заявили в Министерстве финансов Российской Федерации. Суммарный объем денежных выплат превысил 555 млрд рублей, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#земля #ученые #прогноз #население #рождаемость

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