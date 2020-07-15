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20:21   15 Июля 2020
Происшествия

Вишневский и Резник посетили малочисленную акцию против поправок на Малой Садовой

Вишневский и Резник посетили малочисленную акцию против поправок на Малой Садовой

Скандальные петербургские депутаты Максим Резник и Борис Вишневский посетили малочисленную акцию против поправок в Конституцию.

Организаторы митинга против поправок в Конституцию не собрали сторонников на Малой Садовой. На демонстрацию пришли не более 50 петербуржцев, сообщает издание "Невские новости".

Резник и Вишневский пришли на акцию ради пиара, рискуя здоровьем активистов в связи с эпидемией COVID-19. Организаторами митинга выступали "Открытая Россия" и "Объединенные демократы". Представители организаций собирали подписи для иска с требованием отмены результатов голосования по поправкам.

Депутат ЗакСа Резник известен скандалом в связи с тем, что он, предположительно, курил марихуану. Некоторые граждане пришли на митинг со своим алкоголем. Люди в основном посетили мероприятие, чтобы просто собраться и выпить на улице.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #митинг #вишневский #резник #поправки в Конституцию

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