Вброс о ЧВК "Вагнера" в Ливии сопроводили цитатой Геринга

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) выложило в Twitter фотографии , на которых видно работы по разминированию местности в Ливии. В публикации указывается, что в нарушениях будто бы замешана Россия.

Пост "украсили" цитатой генерала Бредфорда Геринга и написали комментарий, что якобы ЧВК "Вагнера" мешает усилиям по урегулированию ситуации в Ливии. Доказательства присутствия россиян в африканской стране не приводятся, пишет ФАН.

NEWS: #Russia, Wagner Group complicating Libyan ceasefire efforts --- “Irresponsible tactics are prolonging conflict & responsible for the needless suffering & deaths of innocent civilians. Russia has the power to stop them, just not the will.” - MG Geringhttps://t.co/B47YXXwJS0 pic.twitter.com/EdRt7oQUTX — US AFRICOM (@USAfricaCommand) July 15, 2020

В глаза бросается изображение сумки с вложенными в нее 120-мм фугасами, обвешанными осколочными элементами. Этот факт указывает на то, что никакая ЧВК "Вагнера" или же другие военспецы не могли быть причастны к изготовлению самодельного взрывного устройства. Кустарные СВУ — в духе террористов, привыкших использовать нештатное вооружение. К тому же, рюкзак укомплектован для переноски одним человеком, скорее всего смертником. Поэтому единственный профессиональный вывод, который можно сделать, это то, что был найден тайник триполийских бандформирований, готовившихся к теракту.

Сообщения о советских минах, установку которых приписывают россиянам, начали появляться в тот момент, когда в СМИ появилась информация о сирийских наемниках в Ливии. Исходя из этого напрашивается мысль, что минированием подконтрольных ПНС территорий занимается Турция руками своих же наемников.