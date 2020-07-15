Премьер КНР: самые тяжелые последствия кризиса еще впереди

Китай ожидает новые экономические трудности, несмотря на то, что самая острая стадия кризиса, вызванного пандемией COVID-19 уже пройдена. Об этом рассказал Reuters премьер-министр КНР Ли Кэцян.

Он отметил, что китайская экономика продолжает восстанавливаться после длительного карантина, а в стране вновь начал расти потребительский спрос. По итогам первого квартала текущего года ВВП Китая упал на 6,8%, что стало самым большим сокращением с 1992 года. При этом, по словам премьер-министра, самые тяжелые последствия кризиса еще впереди.

Вспышка коронавируса нового типа, являющегося возбудителем заболевания COVID-19, произошла в конце прошлого года в китайской провинции Ухань. По официальным данным, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 13 млн случаев COVID-19, однако Китай сумел остановить распространение инфекции.