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19:45   15 Июля 2020
Общество

Жители Москвы проигнорировали незаконный митинг против поправок в Конституцию

Жители Москвы проигнорировали незаконный митинг против поправок в Конституцию

Количество участников незаконной акции против принятых по итогам общероссийского голосования поправок в Конституцию РФ в Москве составило около 200 человек из 10 тыс. заявленных, пишет Федеральное агентство новостей.

Мероприятие проходит на Пушкинской площади, отмечают журналисты ФАН. Как уточняется, после объявления результатов голосования по поправкам руководитель компании "Нет!" и исполнительный директор РОО "Открытая Россия" (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров заявил о намерении организовать протестную акцию в Москве 15 июля. Тогда столичная мэрия не дала согласия на проведение массового мероприятия в период неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Отметим, общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило в период с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центризбиркома, за принятие поправок в Основной закон проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27% избирателей. Президент России Владимир Путин подписал указ о поправках 3 июля. Нововведения вступили в законную силу 4 июля.

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Автор: Илья Романович
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