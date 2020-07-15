Главред "Медиазоны" оштрафован на 15 тысяч за незаконный пикет

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов по решению суда был оштрафован на сумму в 15 тыс. рублей за участие в одиночном пикете. Журналист нарушил правила проведения митинга, за что предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы.

Сергею Смирнову избрал меру пресечения Тверской суд Москвы. Журналист издания "Медиазона" провел одиночный пикет в поддержку сотрудника "Новой газеты" Ильи Азара.

Суд почитал незаконную акцию скрытой формой коллективного публичного мероприятия. Решение суда об избрании меры пресечения журналисту сообщила пресс-секретарь Ольга Бондарева.

Сотрудник издания "Медиазна" собирается подать апелляционную жалобу.