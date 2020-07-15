Провальную акцию против поправок к Конституции в Петербурге поддержали не более 60 человек

Либеральная общественность в Петербурге предпринимает попытку сбора подписей для коллективного иска об отмене поправок к Конституции РФ. Оппозиция собралась на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.

Инициаторами акции стали "Объединенные демократы" и "Открытая Россия", чьи члены занимались пиаром этой новости в соцсетях. Акция собрала максимум 60 человек, большинство из которых — работники СМИ.

Скандально известный инцидентом с употреблением марихуаны депутат ЗакСа Максим Резник тоже замечен в рядах участников акции, передают "Невские новости". Вместе с ним пришел его соратник Борис Вишневский.