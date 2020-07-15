AlArabiya: триполитанское правительство мешает независимому аудиту

Представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии снова препятствуют проведению независимой ревизии счетов Центрального банка в Триполи, пытаясь скрыть махинации с нефтяными доходами, сообщает AlArabiya.

Международное сообщество выдвигает обвинения в адрес "заинтересованных лиц" в том, что они препятствуют проверке. Как сообщили сотрудники ЦБ в Аль-Байде, отказ от международных проверок связан с возможным вскрытием коррупционных схем.

Террористическая организация "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) пытается скрыть денежные переводы незаконным вооруженным формированиям, а некоторые официальные лица в Триполи не заинтересованы в том, чтобы на поверхность всплыли счета, куда поступали деньги от продажи ливийской нефти, передает ФАН.

Как отметил глава комитета по ликвидности по ЦБ в Аль-Байде Рамзи Ага, отказ ЦБ Триполи от проверок со стороны ООН доказывает существование коррупции в структурах ПНС. Кроме того, это подтверждает наличие серьезных нарушений и незаконных манипуляций, в частности, передачу денег Турции и продажу валюты главарям незаконных группировок.