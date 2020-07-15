Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

 Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака
Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

 Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА

Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

СМИ опубликовали фрагмент диалога с Давидом Самойловым в память об искусствоведе

 Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака

Онколог Бенцион оценил высокое качество российского оборудования для лечения рака
Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

Протестующие в Ереване "украсили" здание украинского посольства борщом

 Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА

Перенджиев: Египет — мощная поддержка для сил ЛНА
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
19:34   15 Июля 2020
Экономика

ФНС создала сервис для получения выплат на мероприятия против коронавируса

ФНС создала сервис для получения выплат на мероприятия против коронавируса

Электронный сервис поможет жителям России с 15 июля получить новые субсидии для профилактики COVID-19, говорится на сайте налоговой службы РФ.

Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей поступит российским предприятиям МСП и социально ориентированным НКО, рассказали в Федеральной налоговой службе РФ.

Дополнительно на каждого сотрудника организации, пострадавшей от пандемии, начислят по 6,5 тысячи рублей. Заявление на получение субсидии можно подать до 15 августа электронно или с помощью почты.

На сервисе ФНС, расположенном на сайте ведомства, граждане, претендующие на выплаты, смогут отслеживать готовность рассмотрения заявки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#фнс #господдержка #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...