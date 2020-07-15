ФНС создала сервис для получения выплат на мероприятия против коронавируса

Электронный сервис поможет жителям России с 15 июля получить новые субсидии для профилактики COVID-19, говорится на сайте налоговой службы РФ.

Единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей поступит российским предприятиям МСП и социально ориентированным НКО, рассказали в Федеральной налоговой службе РФ.

Дополнительно на каждого сотрудника организации, пострадавшей от пандемии, начислят по 6,5 тысячи рублей. Заявление на получение субсидии можно подать до 15 августа электронно или с помощью почты.

На сервисе ФНС, расположенном на сайте ведомства, граждане, претендующие на выплаты, смогут отслеживать готовность рассмотрения заявки.