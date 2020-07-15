Соратники Навального пытаются сместить внимание протестующих в Хабаровске с ареста Фургала

Сторонники главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального продолжают участвовать в протестной активности в Хабаровске, посвященной аресту губернатора края Сергея Фургала.

Несанкционированные акции в Хабаровске проходят с 11 июля. Граждане таким образом поддерживают обвиняемого в организации и совершении убийств в 2000-х. На самый массовый митинг пришли 12 тыс. человек, что не смогли пропустить оппозиционеры. Сторонники ФБК оперативно присоединились к акциям, передает издание Nation News.

Они используют арест губернатора в качестве повода для раскачивания протестной активности. Сотрудникам фонда неважен исход дела: основной их целью являются беспорядки и дестабилизация политической обстановки. Активисты любыми способами пытаются вывести несанкционированные акции на другой уровень, переведя акцент с Фургала на критику власти в целом.