Стремление США продать свой газ Европе оборачивается для РФ санкциями

Новые санкции США против «Северного потока-2» — это очередная попытка Штатов ограничить здоровую конкуренцию в Европе, считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Администрация Дональда Трампа намерена применить закон CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») в отношении компаний, строящих газопровод.

«США ограничивают конкуренцию и вмешиваются в энергетическую политику, чтобы создать себе конкурентное преимущество и на глобальном, и на европейском рынках», — сказал Гривач в комментарии «Политике сегодня».

Госсекретарь США Майкла Помпео заявил о включении в закон CAATSA «Северный поток-2» и часть «Турецкого потока». Таким образом, Вашингтон снова пригрозил санкциями компаниям, которые участвуют «в российских проектах по злонамеренному влиянию».

«Рекомендации противодействовать РФ являются частью американской политики. Вопрос в конкретных юридических формулировках. Какие именно ограничения могут или будут вводиться в рамках этой инициативы», — подытожил Гривач.

Президент Союза нефтегазопромышленников РФ Генадий Шмаль в разговоре с «ПС» подчеркнул, что подобные угрозы США анонсируют ради единственной цели — продать европейцам как можно больше американского сжиженного газа.

«Хотя Европа, как и РФ, прекрасное понимает, что американский сжиженный газ никогда не будет дешевле российского, который идет по трубе, Вашингтон готов на любые убытки ради того, чтобы помешать Москве», — считает президент СНП.

Ранее глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направлял письмо США с призывом отказаться от расширения санкций против «Северного потока — 2». Берлин указал, что санкционная политика США не только ставит под удар партнерство с Евросоюзом, но и наносит ущерб американскому имиджу.

Политик назвал необоснованными заявления о том, что «Северный поток — 2» усиливает зависимость Германии от РФ.