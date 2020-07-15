Иск Нидерландов к РФ из-за крушения МН17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Иск Нидерландов к России из-за крушения МН17 зарегистрировали в Европейском суде по правам человека, об этом говорится в официальном заявлении суда.

Делу присвоен номер 28525/20, отмечает пресс-служба.

Ранее власти Нидерландов заявили, что подадут иск против России из-за авиакатастрофы над Донбассом. 17 июля 2014 года гражданский самолет Boeing 777 совершал рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Пролетая в небе над Украиной он потерпел крушение, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся в салоне лайнера. В МИД РФ заявили, что голландский иск в ЕСПЧ лишь политизирует и затрудняет процесс установления истины о случившемся, передает RT.