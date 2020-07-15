Бутенко назвал нормой обнаружение 100 штаммов коронавируса в России

Руководитель отдела лаборатории биологии индикации абровирусов НИИ вирусологии Александр Бутенко считает нормальной практикой то, что в РФ выделили более сотни образцов коронавируса.

Если речь идет об одном вирусе и 100 штаммах, то в этом нет ничего удивительного, потому что вирусологи работают и выделяют вирус из клинического материала. Вирусолог отмечает, что само число штаммов ни о чем не говорит, для начала нужно определить их структуру, чтобы понять насколько сильные изменения произошли в геноме вируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выделили порядка 100 штаммов коронавируса. Это стало заметным вкладом в общемировую борьбу с коронавирусной инфекцией.

ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 13 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.