Смягчение сделки ОПЕК+ не повлияет на стоимость нефти

Смягчение сделки по ограничению добычи нефти, о котором договорились Москва и Эр-Рияд на министерской встрече ОПЕК+ 15 июля, не скажется на росте цен на «черное золото». Такое мнение «Политике сегодня» высказал экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Россия и Саудовская Аравия выступили за сокращение нефтедобычи в августе не на 9,7 млн, а на 7,7 млн баррелей в сутки.

«Смягчение сделки не влияет на цены. Но сейчас мы видим прекращение ряда инвестиционных проектов в сфере нефти, мы имеем частичное восстановление цен, по сравнению с пиком пандемии, а также слышим разговоры о возможном дефиците нефти. Правда эти разговоры предполагают, что не будет второй волны коронавируса и не будет второй волны экономического кризиса, связанного с выборами в США. Но в целом, в нынешней ситуации эта мера разумна», — объясняет экономист.

В апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, на 7,7 млн баррелей в сутки — во втором полугодии и на 5,8 млн — до конца апреля 2022 года. Меры призваны восстановить спрос и цены на нефтепродукты до пандемического уровня.

По мнению Михаила Делягина, России стоит озаботиться не увеличением или уменьшением объемов добычи нефти, а повышением ее экспорта.

«У нас нефти намного меньше, чем у Саудовской Аравии, поэтому для них сокращение добычи равно сокращению экспорта, а для России нет. Из-за того, что у нас не сокращается внутреннее потребление нефти, сокращение добычи ударит по нашему экспорту более болезненно, чем по Саудовской Аравии. Это чревато потерей рынков», — объяснил эксперт.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак на заседании объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что запуск второго этапа сделки соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволит избежать изменения цен.

«Оценивая текущую ситуацию, считаю, что незначительное ослабление действующих сокращений и запуск согласованного 2-го этапа корректировок в объеме 7,7 млн баррелей в сутки в полной мере соответствуют актуальным рыночным тенденциям и позволят избежать волатильности. Фактически весь объем наращенной добычи будет потреблен на внутреннем рынке самими производителями нефти по мере восстановления спроса», — заметил Новак.

На 15 июля цена нефти марки Brent составляет 43,51 доллара за баррель, российской марки URALS – 44,09 доллара.