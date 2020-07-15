ФБК создает образ мучеников, пытаясь "спасти" сторонников от призыва

Руководство признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" пытается "отмазать" своих сотрудников от армии, создавая им образы мучеников.

Соратники блогера Алексея Навального крайне обеспокоены своим возможным будущим в казармах, опасаясь повторения судьбы отправленного в армию Руслана Шаведдинова. Уже несколько "навальнистов" отказались отдавать долг родине, прикинувшись немощными и больными. Они считают, что российские законы на них не распространяются. Такое мнение в беседе с Nation News выразил бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов.

"У них складывается ощущение, что у них есть некий социальный иммунитет, что они оппозиционеры и борются с системой. Конечно, это не так, ибо закон для всех одинаков", — заявил он.

Руководству ФБК выгодно создавать видимость "преследования" военкоматом, отметил бывший юрист фонда. Сторонники Навального уже неоднократно пытались раскритиковать российскую армию и доказать всем "ужасные" условия ее содержания, чтобы "спастись" от призыва.