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18:12   15 Июля 2020
Политика

Климов рассказал о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции РФ

Климов рассказал о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции РФ

После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ оппоненты Москвы будут разрабатывать изощренные планы, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Климов в ходе пленарного заседания представил комиссии Совфеда свой ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательство во внутреннюю политику России. В этом году целый раздел документа посвящен голосованию по Конституции.

Глава комиссии Совфеда РФ указал, что на подготовку "кадров для цветной революции к 2024 году в РФ" через СМИ-иноагенты и соцсети выделялись немалые средства. Так, в период с 2018 по 2019 годы из американского бюджета было потрачено на эти цели порядка 250 миллионов долларов.

"Использовались площадки многих международных организаций, включая структуры Совета Европы, его Суд по правам человека", — заявил Климов.

В заключение Климов добавил, что комиссия Совфеда РФ намерена и дальше продолжать свою работу в связи с обнаружением фактов иностранного вмешательства.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #совфед #климов #вмешательство

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