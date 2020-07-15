Климов рассказал о попытках иностранного вмешательства в голосование по Конституции РФ

После неудачи при организации попыток вмешательства в процесс общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ оппоненты Москвы будут разрабатывать изощренные планы, заявил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Климов в ходе пленарного заседания представил комиссии Совфеда свой ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательство во внутреннюю политику России. В этом году целый раздел документа посвящен голосованию по Конституции.

Глава комиссии Совфеда РФ указал, что на подготовку "кадров для цветной революции к 2024 году в РФ" через СМИ-иноагенты и соцсети выделялись немалые средства. Так, в период с 2018 по 2019 годы из американского бюджета было потрачено на эти цели порядка 250 миллионов долларов.

"Использовались площадки многих международных организаций, включая структуры Совета Европы, его Суд по правам человека", — заявил Климов.

В заключение Климов добавил, что комиссия Совфеда РФ намерена и дальше продолжать свою работу в связи с обнаружением фактов иностранного вмешательства.