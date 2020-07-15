«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

О начале нового туристического сезона объявили на Мальдивах:с 15 июля страна открыла границы для отдыхающих, в числе которых оказались и россияне. «Политика сегодня» узнала, как интуристов защитят от «короны» на райских островах.

Главная задача — обеспечить безопасность туристов на отдыхе. В отелях, в частности Jaafairy, гарантируют соблюдение всех правил осторожности.

«Мы хотели бы заверить всех наших гостей в том, что мы принимаем надлежащие меры предосторожности,» — рассказал «Политике Сегодня» ассистент по продажам и маркетингу отеля Jaafairy Абдула Шаммун.

Прежде всего, гигиена и дезинфекция.

«Объекты, к которым чаще всего прикасаются: ручки дверей и мебели, смесители, переключатели, пульты дистанционного управления — будут тщательно дезинфицироваться при каждом новом прибытии. Простыни и белье будут стирать в стиральной машине при температуре 70 ° C или более для полной защиты от СOVID19». В отеле также планируют отказаться от ежедневной уборки номеров, эта услуга будет оказываться по желанию гостя», — рассказал представитель гостиницы.

Изменилась процедура прибытия: данные о гостях собирают уже в аэропорту. Это поможет сократить время ожидания и лишние контакты с людьми.

Перемены коснулись и одной из самых важных составляющих хорошего отдыха, а именно кухни. Шведский стол пока остается в прошлом. Как рассказали в отеле Jaafairy, от такого формата отказались, чтобы избежать близкого контакта гостей с продуктами питания. Однако никто не отменяет заказ еды в номер по желанию гостя. Вдобавок из буфета исключат не порционные продукты: дозаторы джема, масла и т.д.

На Мальдивских островах зафиксировано 2 801 подтвержденных случаев COVID-19, 14 летальных исходов. Выздоровели 2 302 человека.