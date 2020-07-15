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18:02   15 Июля 2020
Армия

Арабские СМИ сообщили о прибытии авианосца "Шарль де Голль" к побережью Ливии

Арабские СМИ сообщили о прибытии авианосца "Шарль де Голль" к побережью Ливии

Французский авианосец "Шарль де Голль" прибыл к берегам Ливии, на борту организован оперативный штаб для наблюдения за действиями Турции на территории североафриканского государства. Об этом сообщает арабское издание "Спутник. Ливия".

Разведывательные самолеты регулярно собирают информацию о происходящем в Ливии, сообщает турецкое издание Aydinlik. ВС Франции организовали оперативный штаб на борту авианосца "Шарль де Голль". По мнению журналистов, в Сирт направилась группа авианаводчиков, которые могли бы обеспечить французским военным поддержку в случае наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на город, пишет Федеральное агентство новостей.

Также известно, что в среду утром французское судно "Бриджит Атлантик" вылетело из Лорьяна, что на севере Франции, для наблюдения за акваторией Средиземного моря. Согласно информации ресурса Itamilrador, самолет отключил приемопередатчик DS-B в окрестностях Сардинии.

Более 12 тысяч боевиков и наемников так называемого Правительства национального согласия Ливии вместе с тремя эскадрильями истребителей F-16 и беспилотников ожидают приказа для атаки на Сирт.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #авианосец #сирт

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