Журналист и автор Telegram-канала "Гей на передержке" Антон Красовский сообщил, что его оклеветало издание "Радио Свобода", опубликовавшее материал о домогательствах.

Красовский сообщил в своем Telegram-канале, что деятельность "Радио Свобода" пора ограничить на территории России. Журналист собирается подать на издание в суд.

"Радио Свобода" не проверило информацию, которую пользователь с ником Семенов разместил в своем Twitter. Он заявил, что Красовский домогался до него, когда тот был подростком. Издание решило опубликовать недостоверную информацию, и теперь финансируемому непосредственно из США средству массовой информации грозит суд.

Издание "Радио Свобода" неоднократно публиковало фейки о коронавирусе. Сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей утверждал, что антироссийское СМИ нужно привлечь к ответственности за публикацию непроверенной информации.