Понасенков: убийца Соколов перешел в "стадию клоуна"

Историк Евгений Понасенков объяснил истерику убившего Анастасию Ещенко экс-доцента СПбГУ Олега Соколова в суде, который пытался обвинить его в трагедии.

Соколов во время заседания по его делу заявил, что в случившемся виноват его давний оппонент Понасенков. Историк сообщил, что он начал травлю возлюбленных, в результате которой "психотравмирующее" воздействовал на него.

Понасенков рассказал изданию iReactor, что историк давно враждебно настроен к нему из-за профессиональной конкуренции, а сейчас он и вовсе "перешел в стадию клоуна". Соколов понял, что ему не удастся легко отделаться от обвинения в убийстве по психологическим проблемам, поэтому у него началась истерика, рассказал собеседник издания.

Понасенков сообщил, что еще в 2008 году было известно о побоях, которым была подвержена другая молодая сожительница Соколова.

"По ее словам (пострадавшей девушки), не просто избивал (Соколов), но и угрожал, что убьет и труп закопает на ближайшей стройке", — рассказал собеседник iReactor.

Понасенков считает, что неоднократные приступы агрессии у историка говорят о его склонности к побоям. Он считает, что это редкий случай в истории, когда победила справедливость.