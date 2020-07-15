В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

Туристическая компания IPK International провела исследование, чтобы узнать какие направления для путешествий безопасны с точки зрения коронавируса. Среди лучших оказалась Германия, обогнав Данию, Швейцарию и Австрию. «Политика сегодня» побеседовала с представителем Национального комитета по туризму федеративной республики и узнала, за счет чего Берлин получил такую оценку.

Корреспонденту ПС рассказали, что количество новых заражений в стране стабилизировалось и остается на низком уровне. Также в стране действует масочный режим там, где невозможно соблюдать дистанцию. Это позволяет не переживать о второй волне COVID-19 на фоне возобновляющегося турпотока.

«Другие многочисленные меры, такие как, например, регистрация гостей при посещении ресторанов или использование приложения Corona-Warn-App, позволяют быстро отслеживать цепочки заражения», — пояснили в Нацкомитете.

Если же вспышка заболевания произойдет, то все ограничения восстановят, при чем не только на местном, но и региональном уровнях. В госоргане Германии похвастались, что компания Deep Knowledge Group отметила высокие немецкие стандарты и менеджмент в области здравоохранения.

Ранее Роспотребнадзор согласовал 13 стран, с которыми Россия может открыть границы. Германия также попала в этот список. На вопрос о том, готов ли Берлин к международному сообщению, в Национальном комитете по туризму ответили утвердительно:

«Да, Германия усиленно работала над необходимыми мерами и внедрила различные правила для обеспечения безопасности населения и туристов».

Федеральное министерство транспорта ФРГ и ассоциации транспортной отрасли согласовали санитарно-эпидемиологические правила. Например, в них входит: регулярная дезинфекция, ношение масок, исключение из рейсов перронных автобусов, разметка для социального дистанцирования, заключил собеседник ПС.