Сенатор Косачев заявил о посягательствах США на суверенитет России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета 15 июля представила доклад о внешнем вмешательстве во внутренние дела России. Председатель, сенатор Андрей Климов заявил, что Запад не пожалел средств на подготовку свержения действующей власти.

«На подготовку кадров для цветной революции к 2024 году в России и "оболванивание" наших сограждан через СМИ-иноагенты и соцсети выделялись очень немалые деньги. К примеру, в период с 2018 по 2019 год из бюджета США для подобных нужд дополнительно было выделено четверть миллиарда долларов», — заявил сенатор.

Аналогичную цель, по словам Климова, преследуют страны-сателлиты США, в частности структуры Совета Европы. Климов объяснил, что ключевую роль в попытках дестабилизации России играет разведывательное бюро Госдепа США.

Особого внимания со стороны комиссии по защите госсуверенитета удостоилась общественная кампания «НЕТ!», которая агитировала россиян против конституционных поправок. За время своего существования организаторы движения открыли филиалы в крупнейших городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Воронеж, Ярославль, Челябинск и Новосибирск. Климов добавил, что сайт кампании «НЕТ2020» был зарегистрирован в американском штате Техас.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал «Политике Сегодня», что за рубежом тратят все больше средств на формирование общественного мнения в России.

«На Западе хотят это общественное мнение возбудить и настроить его определенным оппозиционным образом против действующей власти. Достаточно вспомнить Сирию образца 2010-го года. Именно в отношении этой страны началась масштабная информационная кампания, когда людям на самых разных уровнях доводилась мысль, что им там живется плохо, а после, что виноваты в этом сирийские власти. А потом сказали, что нужно выходить на улицы, брать в руки булыжник и эту власть свергать», — обратил внимание сенатор.

Косачев посетовал, что подобную работу с населением России сейчас пытаются проводить США и их союзники. Для этого используются соцсети и СМИ-иноагенты.

«Здесь нужно смотреть на политический контекст. Там, где требуется возбуждение общественного мнения, локальные проблемы страны подаются радикальным образом. Там, где надо умолчать, естественно, полная тишина. Это является нарушением суверенитета нашей страны», — заключил сенатор.

От констатации фактов вмешательства и определения инструментов сенаторы перейдут к действиям: к сентябрю подготовят пакет законопроектов, направленных на укрепление суверенитета РФ. Глава комиссии Андрей Климов уверен, что за океаном не намерены отказываться от планов по сдерживанию России, а потому новые действия будут «более изощренными и коварными».