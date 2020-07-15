Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

"Северный поток — 2" и "Турецкий поток" войдут в список проектов, подпадающих под санкционные меры США. Об этом информировал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

В санкционный список их включит Госдепартамент США.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст адресовал письмо правительству Америки. В нем он агитировал Соединенные Штаты отказаться от расширения санкций, направленных против "Северного поток — 2". Об этом информировала газета Süddeutsche Zeitung.