Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Бизнес-омбудсмен раскритиковал идею платить гражданам за найденную просрочку

Бизнес-омбудсмен раскритиковал идею платить гражданам за найденную просрочку

 Россияне не спешат брать туры на Кубу и Мальдивы

Россияне не спешат брать туры на Кубу и Мальдивы
Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

 Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о пересмотре "Минска"

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о пересмотре "Минска"
В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

 Острова Кубы ждут российских туристов с 1 июля

Острова Кубы ждут российских туристов с 1 июля
Бизнес-омбудсмен раскритиковал идею платить гражданам за найденную просрочку

Бизнес-омбудсмен раскритиковал идею платить гражданам за найденную просрочку

 Россияне не спешат брать туры на Кубу и Мальдивы

Россияне не спешат брать туры на Кубу и Мальдивы
Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

 Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о пересмотре "Минска"

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о пересмотре "Минска"
В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

 Острова Кубы ждут российских туристов с 1 июля

Острова Кубы ждут российских туристов с 1 июля
17:23   15 Июля 2020
Политика

Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

Госдеп США назовет "Северный поток — 2" проектом, подпадающим под санкции

"Северный поток — 2" и "Турецкий поток" войдут в список проектов, подпадающих под санкционные меры США. Об этом информировал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

В санкционный список их включит Госдепартамент США.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст адресовал письмо правительству Америки. В нем он агитировал Соединенные Штаты отказаться от расширения санкций, направленных против "Северного поток — 2". Об этом информировала газета Süddeutsche Zeitung.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #сша #газ #помпео #северный поток - 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...