Коронавирус обозначил подводные камни удаленной работы

Порядка шести миллионов россиян работали на дому во время самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако удаленка пока никак не регулируется в РФ. Такими словами член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов прокомментировал поддержку законопроекта об удаленной работе.

«В Трудовом кодексе РФ удаленная работа никак не отражена, поэтому до коронавируса никто не знал, что будет такая проблема. Нужны поправки, чтобы эту сферу урегулировать, а коронавирус придал динамики. Будет целый раздел в кодексе, прописывающий права, взаимодействие работника и работодателя», — сказал депутат в комментарии «Политике сегодня».

Вострецов описал стандартную ситуацию последних месяцев: человек трудился в офисе, но из-за пандемии вынужденно перешел на дистанционную работу. Непонятно, кто должен предоставить компьютер или ноутбук для работы на дому.

Или другой пример. Сотрудник трудится до шести-семи вечера, а дальше — свободен, но каким образом урегулировать график работы на дому? Ведь дистанционный труд не означает, что работодатель может позвонить в любое время и потребовать выполнить задачу.

«Это тоже урегулируем и четко пропишем режим работы и порядок взаимодействия сторон. Если работодатель вне рабочего времени дернет работника, то и оплатит, как и положено, сверхурочными в двойном размере. Поэтому разницы нет, работает ли человек на удаленке или стационарно», — заверил депутат.

Главное, чтобы не страдало качество при удаленной работе, подчеркнул Вострецов. Это тоже пропишут в новых нормах.

Председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщал о создании рабочей группы, которая проанализирует предложения от работодателей, профсоюзов и экспертов.