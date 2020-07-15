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16:59   15 Июля 2020
Армия

Жители Эс-Сувейда поблагодарили Асада и Россию за мир в Сирии

Жители Эс-Сувейда поблагодарили Асада и Россию за мир в Сирии

Местные жители города Арика в провинции Эс-Сувейд организовали праздничный стол для военных армии Башара Асада, поблагодарив их за мир в регионе.

Такой праздник организовали для того, чтобы выразить благодарность военнослужащим Сирийской Арабской Армии, которые защитили сирийский народ от терроризма.

Из-за того, что террористы вернулись к своей прошлой деятельности, окрестности города Арика в провинции Эс-Сувейда стали слишком опасными для военных Сирии и правительственных служащих. Боевики посчитали, что они ущемлены в правах. Однако, после вмешательства ЦПВС удалось достигнуть взаимно приемлемые условия сдачи 20 бывших боевиков ССА, которые объявлены в розыск.

Как сообщает ФАН, мирное решение, которые было подписано Асадом, поддержали жители Арики, и в знак примирения они организовали праздничный ужин для военных соседних воинских частей.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #асад #сса

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