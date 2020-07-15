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16:55   15 Июля 2020
Политика

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о пересмотре "Минска"

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о пересмотре "Минска"

Недавние заявления украинского правительства о необходимости пересмотра Минских соглашений негативно восприняты главой РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также пресс-служба Кремля информировала о том, что главы государств признали безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования конфликта внутри Украины. Так, становится важной абсолютная и безусловная реализация "Комплекса мер" и принятых на саммитах "нормандского квартета" решений.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #украина #меркель #киев #минск #минские соглашения

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