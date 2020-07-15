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16:55   15 Июля 2020
Экономика

Сообщения о надбавках к пенсии за советский стаж опровергли

Сообщения о надбавках к пенсии за советский стаж опровергли

Появившаяся накануне информация о надбавке к пенсии за советский стаж оказалась ложной. Об этом заявила глава петербургского отдела ПФР по взаимодействию со СМИ Екатерина Мамедова.

По ее словам, все возможные доплаты уже были учтены заранее, поэтому ни о каких дополнительных денежных бонусах не может быть и речи. Опубликованные прессой сведения Мамедова назвала ошибочными.

"Те, кто пишут эти новости, основываются на фейковой информации", — подчеркнула специалист в беседе с iReactor.

Считалось, что пенсионеру для оформления данной выплаты нужно было собрать пакет необходимых документов и обратиться в отделение ПФР по месту жительства. После чего гражданин при помощи необходимых справок должен был доказать стаж, наработанный им в советские годы.

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Автор: Ирина Большунова
#пенсия #выплаты #пфр #надбавка

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