Боевики ПНС пригрозили ас-Сиси вторжением в Египет из-за поддержки ЛНА

Официальный представитель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Кануну пригрозил президенту Египта ас-Сиси вторжением из-за поддержки Ливийской национальной армии. Об этом сообщает арабское издание "Спутник Ливии".

"А не боится ли ас-Сиси, распространяя оружие в ливийской пустыне, его возвращения к нему через границу!" — заявил Кануну.

Как известно, Египет прилагает максимальные усилия, чтобы вернуть мир на ливийские земли. "Каирская декларация", разработанная представителями ЛНА и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на встрече в Каире, содержит в себе ряд необходимых условий для урегулирования ливийского кризиса. Основные из них - установление перемирия и соблюдение режима тишины, пишет ФАН.

Данную инициативу поддержали в России, США, ОАЭ, Саудовской Аравии, Франции, Бахрейне, Европейском союзе и странах арабского мира. ПНС и Турция же отвергли возможность дипломатического урегулирования конфликта.