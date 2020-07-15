Россияне не поспешили брать туры на Кубу и Мальдивы

Традиционно курортные страны, в числе которых Хорватия, Египет, Мальдивы и Куба, выразили готовность принять россиян, заждавшихся полноценного летнего отдыха. Однако соотечественники «Политики сегодня», вопреки ожиданиям, не спешат массово разбирать пакетные туры. О «единичных бронях» корреспондент ПС узнал от пресс-службы TEZ TOUR.

«Туры в Турцию, Доминикану, Мексику, Египет, ОАЭ, а также на Кубу и Мальдивы — страны, сообщившие о готовности принимать россиян в ближайшее время, на август и бархатный сезон также представлены на сайте, но бронирования по ним в настоящий момент носят единичный характер», — отметил представитель туроператора.

Справедливости ради, пониженный спрос наблюдается по всем зарубежным направлениям, даже популярным. Дело в коронавирусе и закрытых границах, пояснили в туристической компании. Бизнес же подстраивается: отели делают огромные скидки, дарят бонусы и подарки, туроператоры заранее открывают бронь на следующий.

«При этом, стоимость путешествий остается на уровне 2019 года, а скидки на размещение достигают 50 процентов. Спрос на отдых следующим летом постепенно растет: если на этапе открытия продаж это были единичные заявки, то сейчас по некоторым направлениям наблюдается рост броней», — поделились с «Политикой сегодня», предположив ажиотажный спрос в случае восстановления перелетов.

Другая ситуация со внутренним туризмом. Краснодарский край после снятия карантина стал популярнее среди россиян на 50 процентов. Отели с тремя-четырьмя звездами в Анапе, Сочи и Геленджике являются фаворитами для проведения летнего отпуска.

«Основной спрос у туристов TEZ TOUR приходится на июль, также много бронирований туров с заездами в августе, и уже активно поступают заявки на сентябрь — начало октября. <…> Популярностью пользуются туры длительностью от семи до десяти ночей», — предоставили статистику в пресс-службе.

Из-за пандемии образовался отложенный спрос, как уточнил туроператор – большой. Многим популярным объектам даже пришлось «встать на стоп», заставляя туристов менять даты путешествий.