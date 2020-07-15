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16:44   15 Июля 2020
Армия

ЛАГ: действия Турции в Ливии направлены против арабской нацбезопасности

ЛАГ: действия Турции в Ливии направлены против арабской нацбезопасности

Лига Арабских государств (ЛАГ) категорически не приемлет действий Турции, направленных против арабской национальной безопасности, заявил генеральный секретарь ЛАГ Абу Гейт.

Арабские страны выступают за сохранение независимости и территориальной целостности Ливии, подчеркнул Абу Гейт. Его слова передает Федеральное агентство новостей.

Однако, по словам Гейта, Турция, вероятно, собиралась вернуться во времена "османской оккупации Ливии", присвоив природные ресурсы североафриканского государства. Очевидно, что именно для этого поддерживаемое Анкарой так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии собирается атаковать Сирт и аль-Джуфру.

Целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ливии изначально было "урегулирование экономического кризиса путем контроля над нефтеперерабатывающими заводами и портами", уверен Абу Гейт.

Лига арабских государств пыталась убедить ПНС Ливии разрешить кризис в стране дипломатическим путем, признав положения "Каирской декларации". Однако так называемое Правительство национального согласия документ проигнорировало.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #лаг #сирт #абу гейт

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