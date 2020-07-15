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16:34   15 Июля 2020
Экономика

Депутат Бессараб разъяснила, кто может претендовать на субсидии от 15 тысяч рублей

Депутат Бессараб разъяснила, кто может претендовать на субсидии от 15 тысяч рублей

Минимальный размер выплат для российских предпринимателей в июле составит 15 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Новая субсидия рассчитана на проведение профилактических мероприятий, а также дезинфекцию в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране.

Деньги получат предприятия МСП и социально ориентированные НКО, передает слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ФАН.

Подобные расходы для многих российских организаций являются ощутимыми, поэтому правительство приняло решение оказать поддержку гражданам, рассказала Бессараб.

Помимо 15 тысяч рублей, на каждого сотрудника компании выплатят по 6,5 тысячи рублей, добавила депутат Государственной думы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пособия #мсп #бессараб

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