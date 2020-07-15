Бизнес-омбудсмен раскритиковал идею платить гражданам за найденную просрочку

Общественный омбудсмен по вопросам, связанными с незаконным уголовным преследованием предпринимателей Виктор Звагельский в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что идея выплачивать гражданам половину суммы штрафа за обнаруженные в магазинах просроченные продукты создаст почву для обогащения «не совсем порядочных граждан».

«Гражданину не надо выплачивать часть штрафа, делать из покупателя заинтересованное лицо в получении дохода — такой практики не существует нигде. Никакими штрафами решить этот вопрос нельзя. Сейчас продажа просроченных продуктов не попадает под статью КоАП, где за такое нарушение магазин могут лишить права осуществлять торговую деятельность. Но если это в КоАП будет — никаких нарушений, никаких «просрочек» мы не увидим. Вот что надо делать», — поделился Звагельский с корреспондентом «Политики Сегодня».

По мнению депутата Госдумы от фракции ЛДПР Василия Власова, финансово заинтересованные граждане помогут Роспотребназору эффективнее выполнять свою работу. Вдобавок такая система будет экономически стимулировать магазины к исполнению своих обязательств по реализации свежей продукции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — предложил Власов главе Роспотребнадзора Анне Поповой, цитирует RT.

Осенью в Госдуме рассмотрят предложение поднять планку штрафов для шумных соседей до 50 тысяч рублей. Если законопроект будет принят в трех чтениях, он дополнит Жилищный кодекс.