Острова Кубы ждут российских туристов с 1 июля

Северные острова Кубы Кайо-Коко, Гильермо и Санта-Мария с 1 июля ждут путешественников из России. Республика Свободы накопила хороший опыт в борьбе с COVID-19, заверил корреспондента «Политики сегодня» советник по туризму посольства Хуан Карлос Эскалона.

Аэропорты готовы принимать чартеры и проводить бесплатные тесты на коронавирус. Если диагноз подтвердится, прибывшего немедленно госпитализируют. Есть даже план на случай, когда больной прибыл не один:

«Сопровождающие его лица будут находиться под наблюдением, их изолируют в отдельном секторе отеля для того, чтобы они продолжали наслаждаться пляжем и отдыхом».

В гостиницах Кубы дежурят врачебные бригады. Специалисты будут измерять температуру, следить за соблюдением мер предосторожности (не забываем о дистанции), наблюдать за состоянием проживающих. Маски, кстати, разрешили не носить на территориях отелей и пляжа.

«Туристам нужно будет носить маску только при въезде и выезде из аэропорта в отель и обратно. В отеле носить маску необязательно, но, если турист хочет ее носить, — пожалуйста. На пляже (маска) не понадобится. Сотрудники отеля будут обязательно соблюдать масочный режим», — заметил Хуан Карлос.

Отельерам разрешили заполнить места размещения туристов только на 60 процентов. При этом максимальную занятость бассейнов сократили вдвое – толкучки не будет. К морю же требование не относится, там – свободное посещение. Даже любимые развлечения российских туристов не отменили: шведский стол без ограничений, аниматоры будут работать, но только на ограниченное число зрителей.

«Главное – у туристов будет пляж», — настаивает советник посольства.

В 2020 году Остров Свободы надеялся принять порядка 200 тысяч россиян, но коронавирус изменил планы. Эскалона отметил, что сейчас Куба почти освободилась от следов пандемии – небольшой очаг есть в Гаване и только.

«В направлениях, которые сегодня Куба предлагает туристам, никогда не было случаев заражения COVID-19», — заключил собеседник ПС.

Ранее сообщалось, что курорты Хорватии принимают туристов из России, но с ограничениями в предоставляемом сервисе.