Россия разрабатывает «выжигатель» воздушных средств НАТО

В начале июля 2020 года некоторые издания сообщали о новейшем российском электромагнитном оружии, которое проходит полигонные испытания. Западные СМИ уже не раз писали про опытный образец, сравнивая его с лазерным оружием США. Однако, в отличие от него, отечественное электромагнитное излучение (ЭМИ) имеет ряд преимуществ, заявил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«Американцы периодически показывают нам кадры, где они поджигают лазером пластмассовые квадрокоптеры в ясную погоду. Это потому, что применение лазера зависит от погодных условий. Для пушки, которая использует ЭМИ, неважно, какая погода. Она будет работать при любых условиях», — сказал специалист.

Леонков объяснил, что новейшее российское оружие использует электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Оно достигает цели за миллисекунды (ЭМИ распространяется со скоростью света – прим. ред.) и сжигает электронную начинку летательного средства условного противника, нагревая ее до высоких температур. Мишенью может выступать любое средство воздушного нападения, работающее на электронике, в том числе и крылатые ракеты.

По словам военного эксперта, электромагнитное оружие в теории может вывести из строя даже самолет, однако тот вряд ли доберется до зоны поражения – путь ему преградят средства противовоздушной обороны.

Испытания электромагнитной пушки идут с 2015 года. За это время военным инженерам удалось увеличить радиус поражения оружия с двух до десяти километров. На последних испытаниях с помощью ЭМИ уничтожали не только летательные аппараты, но и различные приборы на земле. По мнению журналистов Forbes, такое оружие – это «один из способов прыгнуть в будущее войны».

Важный аспект понимания электромагнитного излучения – необходимо отличать его от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут лишь «ослепить» истребитель противника. РЭБ подавляет электронику на расстоянии в несколько сотен километров, но не выводят приборы из строя, отметил Леонков.

«РЭБ создает помехи, искажает радиолокационную составляющую, то есть, к примеру, радар в истребителе получает искаженную картинку. Либо вообще натыкается на радиолокационный "щит". То же самое работает и на комплексы связи. А электромагнитная пушка физически уничтожает прибор. Он снаружи целый, а внутри у него вся начинка выгорела», — добавил редактор журнала «Арсенал Отечества».

По сообщениям СМИ, в будущем электромагнитной пушкой планируют оснастить беспилотные истребители. Устанавливать такое вооружение на пилотируемом самолете опасно, потому что оно может нанести вред летчику.