Попова рассказала, насколько в России развился популяционный иммунитет к COVID-19

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян сформировался до 26%. Соответствующую информацию предоставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Показатели по иммунитету продолжают увеличиваться, отметила она в ходе заседания координационного совета по борьбе с пандемией. Также, по словам Поповой, в России уменьшилось число тяжелых случаев с заболеванием.

Показатель тяжелой формы COVID-19 в мае составлял 5,6 п.п., добавила Попова. Сейчас он не превышает 3%, передает ТАСС.

Последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в стране можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются ежедневно.