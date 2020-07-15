Afrigatenews сообщило о переброске в Ливию турецких военных инженеров

Турецкие военные инженеры прибыли в Ливию поздно ночью 13 июля. Также Турция перебросила большое количество вооружения, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило издание Afrigatenews.

Вместе с тем, Турция подготовила подземные склады с оружием. Известно, что турки планируют строить военно-морскую базу и военные лагеря для спецназа ВМС Турции в разных частях Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

По информации источника агентства, несколько дней назад представители Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершили визит в Турцию и вернулись оттуда с турецкими военными советниками. Прибывшие военные в течение нескольких дней встречались с полевыми командирами, подчиненные которых действуют в непосредственной близости от Сирта и аль-Джуфры. Кроме того, офицеры турецких ВМС и ВВС посетили Ливию с целью проконтролировать строительство военных баз Турции.

Ранее, в связи с продолжающейся военной интервенцией, Палата представителей Ливии дала официальное разрешению Египту задействовать свои вооруженные силы на ливийской территории.