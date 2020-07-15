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Afrigatenews сообщило о переброске в Ливию турецких военных инженеров

Afrigatenews сообщило о переброске в Ливию турецких военных инженеров

 Кабмин ФРГ сообщил о переговорах Путина и Меркель

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15:27   15 Июля 2020
Политика

Путин и наследный принц ОАЭ обсудили ливийский кризис

Путин и наследный принц ОАЭ обсудили ливийский кризис

Глава РФ Владимир Путин и наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян провели разговор, обсудив тему урегулирования ливийского кризиса. Об этом информировали в пресс-службе Кремля.

В разговоре, инициированном арабской стороной, главы государств подчеркнули важность диалога и укрепления международных усилий по дипломатическому регулированию. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что контакты двух сторон продолжатся на различных уровнях.

В североафриканской стране до сих пор продолжается противостояние между террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем и Ливийской национальной армией, которую возглавляет маршал Халифа Хафтар. Поддержку ПНС оказывает Турция, а ЛНА — египетская сторона.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #ливия #оаэ #нахайян

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