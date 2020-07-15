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14:59   15 Июля 2020
Общество

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва и Анкара смогли договориться о возобновлении международного авиасообщения. Об этом заявило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Турецкие власти подтвердили информацию о восстановлении регулярных рейсов между Россией и Турцией. Предполагаемой датой возобновления полетов было 15 июля, но ни одна из сторон об этом не объявляла. Ожидается, что это произойдет в первую неделю августа, как сообщает издание Интерфакс.

Несколько российских авиакомпаний прокомментировали, что пока не получали никаких уведомлений о возобновлении авиасообщения от Росавиации. Однако российские туроператоры уже запустили в продажу турпакеты в Турцию, вылеты в которых начинаются с 24 июля.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #авиасообщение #коронавирус

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