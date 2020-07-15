Глава комитета ГД по экологии объяснил, на что потратят штраф «Норникеля»

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий зачислить штраф «Норникеля» за причиненный вред водным объектам в федеральный бюджет. Пока компенсации за причиненный окружающей среде ущерб можно направить только в муниципальный бюджет.

Поправка ожидает третьего чтения: на нем будут обсуждаться механизмы распределения средств строго на ликвидацию экологических последствий аварий и нефтеразливов, рассказал «Политике Сегодня» глава Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«На следующей неделе мы будем в третьем чтении рассматривать этот законопроект — надо обязательно учитывать, чтобы деньги [штрафы] расходовались целевым образом, чтобы они шли на ликвидацию этих последствий и компенсацию того вреда, который был нанесен действиями того или иного природопользователя», — поделился депутат.

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о предотвращении нефтеразливов, чтобы «не допустить таких ситуаций, как в Норильске». Согласно поправке, компании обязаны резервировать средства на счетах, оформлять банковскую гарантию и страховку на случай наступления внештатных ситуаций. Сегодняшняя поправка установила механизм распределения компенсаций — основные рычаги окажутся в ведении федеральных властей, а не региональных, как это было ранее.

Бурматов объяснил, почему Думе понадобилось поднимать выплату штрафов компаний-природопользователей на федеральный уровень. Таким образом, по словам народного избранника, средства будут распределяться более рационально и справедливо.

«Большее количество водных объектов у нас находится в федеральной собственности, потому что они, например, проходят через полтора десятка регионов — как река Волга. Допустит кто-то сброс нефтепродуктов в Волгу — в бюджет какого муниципалитета будет зачислена компенсация? Там, где это произошло? Но это пойдет дальше вниз по течению, это до Каспия дойдет. Или это должно распределяться по тем субъектам, которые наиболее пострадали? Очевидно же, что да», — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что депутаты договорились о принятии в третьем чтении постановления, в соответствии с которым компенсации должны направляться именно на природоохранные мероприятия и расходоваться целевым образом на экологию.

Масштабный разлив топлива произошел 29 мая под Норильском на ТЭЦ, принадлежащей компании «Норникель». Следствие возбудило три уголовных дела, а 4 июня было возбуждено еще одно — о халатности из-за запоздалого информирования об аварии. Власти Красноярского края и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев обвинили «Норникель» в замалчивании информации о бедствии, а предоставленные компанией и властями данные о случившемся существенно разнились.