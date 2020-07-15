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14:40   15 Июля 2020
Армия

Более 12 тысяч боевиков ПНС готовятся к наступлению на Сирт

Более 12 тысяч боевиков ПНС готовятся к наступлению на Сирт

Порядка 12 тысяч боевиков вместе с расчетами истребителей и БПЛА нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ждут приказы для наступления на Сирт. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователи Twitter сообщают, что три расчета истребителей F-16, огромное количество БПЛА и порядка 12 тысяч наемников нелегитимного Правительства национального согласия в Ливии ожидают момента, когда смогут начать продвижение к городу Сирт.

Террористы предложили Ливийской национальной армии альтернативу, подопечные Хафтара должны сдать Сирт и район нефтяного полумесяца боевикам ПНС. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмар сообщил, что силы из Триполи начали активное движение по направлению к нефтяному полумесяцу.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #сирт #пнс

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