Поступки Павла Грудинина вызывают непонимание со стороны окружающих. Чего стоят одни скандальные «разборки» с собственным сыном от первого брака. Чтобы отнять бизнес Артема Грудинина, его отец не только отключил электричество на принадлежащих отпрыску объектах, но и поставил весь поселок на грань катастрофы — обесточенной оказалась не только стоянка автомобилей, но и перекачивающая нечистоты насосная станция.

В общении с журналистами коммерсант всегда бравирует рекордными зарплатами, которые якобы получают работники «Совхоза им. Ленина», однако в действительности десятки и сотни миллионов совхозных рублей получает сам Грудинин и его ближайшее окружение.

О ставших достоянием общественности земельных махинациях, на которых «красный барин» сколотил себе состояние, и говорить не приходится: на офшорных счетах Грудинина, по разным оценкам, скопилось более девяти миллиардов рублей. Впрочем, лишь только суд постановил взыскать с коммерсанта миллиард в пользу предприятия в качестве компенсации, он вновь начал бесстыдно врать всем вокруг и даже начал сбор пожертвований, перекладывая расходы со своих плеч на карманы простых тружеников.

Подобные действия характеризуют человека как «патологического лжеца», отмечает Анна Амбарцумян, психиатр Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского.

«Такие люди врут даже тогда, когда им это не выгодно. Они чувствуют потребность во лжи, они чувствуют удовлетворение, чувствуют превосходство, когда им удается кого-то обмануть, поэтому если человек склонен к патологической лжи то, скорее всего он психопат», — полагает эксперт.

О «самом широком спектре заболеваний» (вплоть до шизофрении), по мнению собеседницы журналистов, могут свидетельствовать и непростые взаимоотношения с бывшей женой и сыном:

«Возможно, он истероид, возможно у него есть какие-то психические заболевания, которые могут провоцировать агрессию на близких. Спектр таких заболеваний очень широкий, вплоть до шизофрении — такое тоже вполне вероятно».

В свою очередь, как отмечает врач-психиатр Елена Малахова, ненависть к собственным жене и сыновьям, патологическая лживость, склонность к обману окружающих, нарушению законов и прочим неблаговидным поступкам характерны для диссоциального расстройства личности. Согласно классификации Ганнушкина, речь идет об антисоциальной или гибридной психопатии.

«Это хроническое психическое расстройство, которое проявляется с заметной дисгармонией в личностных позициях и поведении. Нарушение возбудимости и контроля, процесса восприятия мышления и отношения к другим людям», — отмечает Малахова.

По ее словам, подобные расстройства могут сопровождаться ухудшением профессиональной и социальной продуктивности, а также прогрессируют без должного лечения. Чтобы избежать этого, Грудинину рекомендуется не пожалеть толики своего 9-миллиардного состояния на зарубежных счетах — и оплатить визит к психиатру.